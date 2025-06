Turano diVino 2025: a Castel di Tora si brinda tra vino, lago e tradizione

Il prossimo fine settimana, il borgo di Castel di Tora, nella provincia di Rieti, si prepara ad accogliere appassionati di vino, turisti curiosi e semplici amanti delle gite fuoriporta. L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 giugno con la terza edizione di Turano diVino, un evento dedicato alla scoperta del vino laziale e del patrimonio gastronomico locale, immersi in un contesto naturale e architettonico di grande fascino. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Chi ha già visitato Castel di Tora lo sa: è uno di quei luoghi che lasciano il segno. Case in pietra, vicoli silenziosi, il profilo delle montagne sullo sfondo e il lago del Turano a incorniciare il paesaggio. In occasione di Turano diVino, questo scenario si arricchisce di musica, degustazioni e incontri con produttori e artigiani, in un’atmosfera rilassata e accogliente.

Un percorso enologico tra più di 100 etichette laziali

Il cuore della manifestazione sarà il wine tour diffuso nel centro storico, dove oltre 30 cantine provenienti da tutta la regione presenteranno più di 100 etichette: dai rossi strutturati delle colline reatine ai bianchi minerali della costa, fino alle bollicine dei Castelli Romani.

Il vino non sarà solo da bere, ma anche da conoscere. Ogni partecipante riceverà un calice e potrà muoversi liberamente tra gli stand, ascoltando le storie dei produttori e lasciandosi guidare nei profumi e nei sapori grazie alla presenza di sommelier dell’AIS Lazio. L’obiettivo è semplice: rendere accessibile il mondo del vino anche a chi non ha competenze tecniche, ma è curioso di capire cosa c’è dentro ogni bottiglia.

Non solo vino: cibo locale, musica e incontri

Il programma della due giorni prevede anche una selezione di prodotti tipici locali, preparati da cuochi del posto e raccontati direttamente da chi li produce. Si va dai salumi artigianali ai formaggi del territorio, passando per pane casereccio, piatti della tradizione contadina e dolci preparati con ricette tramandate oralmente.

Non mancherà la musica dal vivo. In vari punti del borgo si esibiranno gruppi locali e artisti indipendenti, in un cartellone musicale che spazia dal folk alla canzone d’autore. Il tutto con un solo obiettivo: creare un contesto rilassato, dove socializzare viene naturale e dove ogni angolo del paese invita a una sosta.

Castel di Tora, un borgo da vivere con lentezza

Chi arriva per la prima volta a Castel di Tora difficilmente se ne va senza aver scattato almeno una foto. Dalla terrazza sul lago al dedalo di viuzze in pietra, ogni scorcio sembra pensato per essere condiviso. Ma Turano diVino non è solo un evento "instagrammabile": è soprattutto un'esperienza a passo lento, dove il tempo si dilata e si riappropria di ritmi dimenticati.

Molti visitatori decidono di trattenersi per tutto il weekend, magari pernottando in uno dei B&B del borgo o nei dintorni. Chi arriva il sabato può godersi il tramonto sul lago con un calice in mano e poi restare per la musica serale. La domenica, invece, l'atmosfera è più rilassata, ideale per una gita in famiglia o un pranzo all'aperto.

Informazioni pratiche: orari, costi e accesso

Gli orari ufficiali dell’evento sono:

Sabato 21 giugno : dalle 18.30 alle 24.00

: dalle Domenica 22 giugno: dalle 12.30 alle 18.00

L’accesso al wine tour è libero, ma per le degustazioni è previsto l’acquisto di un kit con calice e sacca, disponibile in loco. Il consiglio è di arrivare presto, soprattutto il sabato sera, per evitare attese ai punti di ingresso e riuscire a godersi appieno l’offerta enologica.

È disponibile anche un servizio navetta da e per i principali parcheggi esterni al borgo, dato che il centro storico è interamente pedonale durante l’evento.

Un’occasione per scoprire un angolo autentico del Lazio

Turano diVino è un’iniziativa che unisce turismo, cultura enogastronomica e valorizzazione del territorio. Nato tre anni fa su iniziativa dell’amministrazione locale e di un gruppo di produttori vitivinicoli, l’evento è cresciuto rapidamente, anche grazie al passaparola e alla sua formula semplice ma efficace: buon vino, buon cibo, paesaggio mozzafiato.

Per chi cerca un’alternativa ai soliti eventi estivi, Castel di Tora offre un’opportunità concreta di evasione a pochi chilometri da Roma, in un contesto sicuro, accogliente e ricco di spunti. Non serve essere esperti di vino: basta voler passare qualche ora in compagnia, alla scoperta di storie autentiche e sapori veri.

