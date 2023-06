Turismo Lazio. Sale a 4 il numero massimo di camere da offrire nei Bed & Breakfast

Il Bed and Breakfast è considerato generalmente una forma di alloggio turistico più economico delle altre come alberghi o residence, e più caro rispetto agli ostelli o campeggi. Spesso il Bed and Breakfast rappresenta un aiuto economico importante per le famiglie, e allo stesso tempo può rappresentare un’occasione di compagnia e conoscenza per persone che vivono sole o per famiglie a cui piace aprirsi a nuove esperienze come quella di ospitare e accogliere i viaggiatori.

Alternativa valida rispetto agli alberghi

E’ un’alternativa molto interessante rispetto agli alberghi tradizionali, soprattutto per chi cerca un’esperienza più autentica e familiare. I proprietari sono spesso molto attenti alle esigenze dei loro ospiti e offrono un servizio personalizzato e di qualità. La colazione inclusa nel prezzo del B&B è spesso una delle cose più apprezzate dagli ospiti.

Forma di ospitalità molto diffusa nelle città d’arte e località turistiche

È praticato dalle famiglie con una o più stanze per gli ospiti libere, con o senza bagno privato, e include il pernottamento e la prima colazione. Negli ultimi anni, questo nuovo modo di viaggiare ha visto un incremento significativo. La possibilità di viaggiare in maniera più genuina, entrando in contatto con le persone del luogo, crea un’esperienza unica nel suo genere.

In Italia il B&B è una forma di ospitalità molto diffusa, soprattutto nelle città d’arte e nelle località turistiche. Le leggi italiane regolamentano il funzionamento dei B&B e ne definiscono le caratteristiche e i requisiti minimi.

Regione Lazio approva delibera B&B

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera riguardante le strutture extralberghiere e nello specifico i Bed&breakfast. Si è stabilito di portare a quattro e non più a tre il numero massimo di stanze a immobile da poter offrire con la formula del B&B. In pratica si aumenta l’offerta relativa all’ospitalità turistica nel territorio laziale.

Invariate le altre peculiarità dei Bed and Breakfast nel Lazio

E’ quanto si legge in una nota della Regione Lazio. Restano invariate, spiega la nota, tutte le altre caratteristiche riguardanti i Bed&Breakfast, definiti “strutture che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina e con un totale massimo consentito di posti letto calcolati in base alla metratura dell’immobile e comunque non superiori a 8.

Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto all’interno della stessa”. L’utilizzo degli appartamenti come B&B non comporta cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. (Com/Mtr/ Dire)

