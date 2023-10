Turismo, Moby, Tirrenia e Toremar al Ttg di Rimini

(Adnkronos) –

E' appena iniziato l'autunno, ma per Moby, Tirrenia e Toremar è già estate e ancora una volta il Ttg di Rimini, l'appuntamento più importante riservato alle agenzie di viaggio, sarà l'occasione di presentare agli operatori le novità previste per la prossima stagione. Possiamo già anticipare che la fine del 2023 e il 2024 per le Compagnie delle famiglie italiane saranno pieni di novità: a partire dall'arrivo in Italia di Moby Legacy che, esattamente come la sua gemella Moby Fantasy, è il traghetto più grande e green al mondo ed offre servizi di bordo e standard da nave da crociera. Anche Legacy, come Fantasy, entrerà in linea sulla tratta Livorno-Olbia che potrà così schierare la flotta più straordinaria al mondo. Ma anche le altre linee avranno un effetto domino che porterà più tratte, più frequenza, navi più comode e capienti e maggiori possibilità di scelta per i passeggeri. Oltre a un allungamento della stagione di molte linee, che partiranno già in primavera e termineranno in autunno inoltrato, aiutando sempre più la destagionalizzazione del turismo nelle isole meta delle nostre navi. E come sempre le più belle destinazioni di mare sulle isole per Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba e Arcipelago Toscano saranno raggiunte dalle navi di Moby, Tirrenia e Toremar, veri e propri ponti fra l'Italia continentale e le isole. In più al Ttg di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, le tre Compagnie presenteranno agli operatori tutte le novità per la prossima estate e la storica partnership con le agenzie di viaggio si consoliderà ulteriormente. Tanto che a tutti gli agenti di viaggio di Sardegna e Sicilia verrà offerto il viaggio gratuito per due persone con auto al seguito, cabina, cena e colazione e a quelli dell'Elba viaggio per due persone e auto per raggiungere il Ttg a Rimini, il laboratorio di idee per gli operatori turistici di tutto il mondo. L'appuntamento è nel quartiere fieristico di Rimini dall'11 al 13 ottobre nel padiglione A3 stand 127, dove le Compagnie presenteranno ulteriori novità che riscriveranno lo stile di viaggio sul mare in Italia. Con Moby, Tirrenia e Toremar navigare è sempre più bello.

© Riproduzione riservata