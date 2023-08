Turista morta ad Amalfi, skipper indagato per omicidio colposo e naufragio

(Adnkronos) – Turista morta in Costiera Amalfitana, lo skipper del motoscafo è indagato per omicidio colposo e naufragio.''Rimaniamo estremamente cauti in ordine alla dinamica dell'incidente" dice all'Adnkronos l'avvocato Liberato Mazzola, legale difensore del 30enne alla guida dell'imbarcazione, coinvolta in un incidente con un veliero nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana, in cui è morta Adrienne Vaughan, la turista americana e figura di spicco della Bloomsbury, casa editrice dei romanzi di 'Harry Potter'. "Ho già rappresentato che ci sono diversi punti che, di certo, l'indagine in corso contribuirà a chiarire. E' doveroso attendere rispettosamente l'esito dell'esame autoptico, delle perizie tecnico-cinematiche del sinistro. In questa logica si contestano e stigmatizzano le dichiarazioni riportate su alcuni quotidiani e attribuite al comandante del Tortuga, che oltre ad essere inopportune, vista l'indagine in corso, costituiscono un inaccettabile tentativo di indirizzare le indagini''. "Il mio assistito – aggiunge l'avvocato – prova ovviamente grande sgomento per questa tragedia, anche in quanto riveste il ruolo di skipper professionista da oltre un decennio. Nel contempo, ha risposto prontamente alle domande che il pubblico ministero gli ha posto nell'immediatezza dei fatti al fine di contribuire alla ricostruzione dei fatti”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

