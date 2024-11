Tuscia, arrivano 10 milioni contro il dissesto idrogeologico: i comuni interessati

Sono 10 milioni di euro i fondi stanziati dal ministero dell’Ambiente, guidato da Gilberto Pichetto Fratin, in collaborazione con la Protezione Civile, sotto la direzione di Sebastiano Musumeci, per finanziare interventi mirati alla riduzione del rischio idrogeologico nei comuni della provincia di Viterbo.

I comuni interessati

I finanziamenti, indirizzati a progetti prioritari, riguardano i comuni di Bolsena, Calcata, Orte e Vasanello. Nello specifico, il comune di Orte riceverà i fondi più cospicui, con due progetti in via della Rocca e via Le Piane, per un totale di oltre 4,6 milioni di euro. “Questa è la dimostrazione che lavoriamo per la città e per il territorio,” ha dichiarato Dino Primieri, sindaco di Orte.

Anche Calcata beneficerà di 2.008.870,19 euro per consolidare la rupe su cui sorge il borgo storico, mentre Vasanello ha ottenuto 2.541.044,06 euro per la messa in sicurezza del lato nord del centro storico. “Oltre alla sicurezza, si miglioreranno anche viabilità e rete fognaria,” ha affermato il sindaco Igino Pieri.

A Bolsena, infine, arriveranno 815.000 euro per il consolidamento dell’altura di Monte Segnale, “un intervento necessario per la salvaguardia del territorio,” secondo il sindaco Andrea Di Sorte.

Efficientamento strutturale della Tuscia

L’onorevole Francesco Battistoni ha sottolineato l’importanza di questi interventi per la sicurezza e la stabilità ambientale della Tuscia: “Con questo intervento si prosegue lungo la strada dell’efficientamento strutturale dei nostri borghi e comuni, che finalmente potranno risolvere alcune delle criticità croniche di cui soffrivano.”