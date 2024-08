Tutte le famiglie ne sognano una: da Eurospin la paghi pochissimo | Con 24.99€ fai l’acquisto della vita

Non perdetevi assolutamente questo elettrodomestico che vi semplificherà tantissimo la vita…

I supermercati sono da sempre dei luoghi di aggregazione oltre che avere una semplice funzione di approvvigionamento di viveri.

Questo è diventato sempre più vero nella società postmoderna. Proprio in virtù della loro diffusione, questi spazi sono diventati punti di incontro quotidiani.

Infatti, essendo facilmente accessibili, riescono ad attirare una grande quantità di persone. Spesso andare al supermercato è un’attività quotidiana, quasi un rito della contemporaneità.

Nel postmoderno, c’è stata una trasformazione e una differenziazione nelle modalità di socializzazione. Mentre in passato i luoghi di aggregazione erano le piazze e i mercati, adesso si sono spostati in luoghi più commerciali e funzionali.

Tutte le famiglie dovrebbero averlo

Infatti, i supermercati e i centri commerciali sono diventati il fulcro principale di questa trasformazione. Non si va al supermercato solo per comprare ma anche per interagire con le persone, scambiare opinioni e passare il tempo. Alcune volte le persone vanno al supermercato anche per passeggiare semplicemente tra le corsie. Proprio per questo sono sorti all’interno dei supermercati anche delle aree ristoro e dei caffè. In questo modo questi posti hanno risposto a delle esigenze di socializzazione. Adesso, oltre a fare la spesa, è possibile fermarsi a bere un caffè e fare quattro chiacchiere.

Questo crea anche un piccolo senso di comunità per quanto immaginata. Anche il meccanismo di tesseramento e premi fedeltà contribuisce a creare questo senso di appartenenza. Anche l’Eurospin si inserisce in questo contesto di creazione di centri di aggregazione. Inoltre, questa catena ha anche il vantaggio di offrire a prezzi accessibili una grande varietà di elettrodomestici e prodotti. Un esempio importante è quello della macchina per popcorn Football firmata dalla Beper.

A meno di 25 euro: non perdertela

Questa macchina ha un design veramente interessante per tutti gli appassionati di calcio. Infatti, è a forma di pallone da calcio. Oltre alla bellezza dell’aspetto, è anche molto facile da usare. Inoltre, i chicchi di mais inseriti possono arrivare a una capienza di 270 ml. Inoltre, grazie alla sua potenza basteranno solo tre minuti per rendere i pop corn fragranti e deliziosi.

I supermercati come Eurospin non sono solo luoghi in cui si acquistano prodotti ma anche offrono spunti per creare momenti di socialità. Infatti, questa macchina per fare i popcorn è stata fatta proprio in occasione degli Europei di calcio 2024. Il coperchio trasparente inoltre si trasforma in una ciotola, in cui i pop corn scoppiati possono essere serviti. In questo modo non c’è bisogno di sprecare troppe ciotole.