Tutti amano la polenta con la salsiccia ma solo qui mangi quella TOP | Si tratta di un paese spettacolare nel cuore del Lazio

Non puoi dire di aver mangiato la vera polenta con la salsiccia se non hai ancora mai provato questa ricetta.

Nella splendida cornice del Monti Lepini c’è un borgo medioevale che custodisce antichi segreti. Solo qui assaggi l’autentica prelibatezza laziale, che allieta il cuore e il palato.

Provala qui e scoprirai che ha tutto un altro sapore: racchiude la vera essenza della cucina romana.

Gli abitanti di Roma e dintorni non possono farne a meno, è il piatto perfetto per le giornate fredde e piovose.

La polenta con la salsiccia va mangiata qui, dove è davvero possibile assaporare, a ogni morso, tutto il gusto della tradizione. Segna l’indirizzo.

Polenta con la salsiccia, dove gustare la migliore di tutte

C’è un bellissimo castello che sovrasta la città, attorno al quale tutta la popolazione si riunisce in occasione della ricorrenza gastronomica più importante dell’anno. Stiamo parlando proprio della tradizionale Sagra della polenta. Questa festa tipica si è tenuta lo scorso 21 gennaio e si ripete ogni anno nel giorno più vicino a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici. Si tratta di un evento unico in cui poter assaporare questa autentica bontà, preparata dalle massaie in base a una ricetta gelosamente custodita da secoli.

Per fortuna però qui un piatto di polenta con la salsiccia può essere gustato tutto l’anno, perché rappresenta la pietanza tradizionale della città. Scopri di quale comune stiamo parlando e organizza una visita all’insegna dei piaceri della buona tavola.

Il paesino in cui mangiare l’autentica ricetta laziale

Il borgo laziale di cui parliamo si erge poco distante dai Monti Lepini, nella meravigliosa cornice della Pianura Pontina. Qui è possibile assaporare questo piatto rustico, preparato da secoli e secoli, a base di farina di mais e condito con un sugo saporito, a base di salsiccia e pomodoro.

La polenta con la salsiccia è il piatto tipico di Sermoneta, un piccolo comune che si trova in provincia di Latina, nel cuore del Lazio, a oltre duecento metri sul livello del mare. Questo comune è apprezzato da tantissimi visitatori, italiani e non, per via delle sue prelibatezze ma anche per la presenza del bellissimo sopracitato castello Caetani, edificio eretto a scopo difensivo nel XIII secolo e del centro storico medioevale, che conserva intatto ancora oggi tutto il fascino dell’epoca. Per raggiungere Sermoneta in auto partendo da Roma occorre guidare in direzione Sud per circa un’ora e mezza. I due comuni laziali infatti, distano circa 84 km l’uno dall’altro.