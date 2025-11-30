“Tutto è possibile”: comicità e solidarietà al Nuovo Teatro Orione il 4 dicembre 2025

Il 4 dicembre 2025 il Nuovo Teatro Orione di Roma ospiterà “Tutto è possibile”, appuntamento serale che punta a portare risate e sostegno concreto alla Parrocchia di Ognissanti. Un progetto artistico nato con l’intento di unire intrattenimento e impegno sociale, affidato alla creatività di Carla Carfagna e Caterina Boccardi, con la regia di Grazia Rita Visconti e la partecipazione speciale di Maurizio Battista, volto amatissimo della comicità romana. L’iniziativa avrà un carattere benefico: l’intero ricavato sarà destinato alla Casa di Accoglienza e alle attività caritative della parrocchia, realtà che ogni giorno offre sostegno a persone in difficoltà e ai giovani del territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Tutto è possibile”: un titolo che guida la serata al Nuovo Teatro Orione

La rappresentazione si articola attorno alla storia di Chiara e Silvia, interpretate rispettivamente da Caterina Boccardi e Carla Carfagna. Due amiche unite da una passione sincera per il cinema, cresciute con film che hanno alimentato il desiderio di raccontare storie capaci di arrivare al pubblico in modo diretto. Vivono a Roma, in un contesto dove molti finiscono per rassegnarsi, ma loro continuano a muoversi con determinazione, convinte che il proprio sogno meriti un percorso autentico.

Il cuore narrativo nello spettacolo del Nuovo Teatro Orione

Chiara e Silvia lavorano alla sceneggiatura del loro film indipendente, un progetto che cresce scena dopo scena e riflette il loro bisogno di dare voce a esperienze vissute. Le difficoltà non mancano: fondi difficili da reperire, location cancellate poche ore prima delle riprese, interpreti che si tirano indietro. Situazioni che portano le protagoniste a momenti di scoramento, senza però far perdere loro la spinta creativa. Nel racconto, l’arte cinematografica emerge come occasione di incontro e di confronto, capace di far ridere, commuovere e riportare al centro ciò che le persone sentono.

Comicità e vita reale nel palco del Nuovo Teatro Orione

Il percorso delle due protagoniste finisce per diventare un vero specchio della vita. Ogni scena del film che stanno costruendo è accompagnata da un piccolo traguardo, mentre ogni passo falso diventa possibilità di crescita. Nei momenti in cui il sogno appare lontano, Chiara e Silvia comprendono che il valore più grande non riguarda soltanto l’opera finale, ma il cammino condiviso: le persone incontrate, i legami rafforzati, gli imprevisti che diventano materia viva per nuove idee. È in questa dimensione che la comicità dello spettacolo prende forma, regalando al pubblico ritmo, leggerezza e autenticità.

Un cast che rafforza l’identità di “Tutto è possibile”

La presenza di Maurizio Battista dà alla serata un ulteriore peso artistico. La sua verve romana, immediata e riconoscibile, porta sul palco un’energia capace di unire generazioni diverse. A completare il quadro arriverà anche Luigi Fontana, cantautore e arrangiatore, figlio di Jimmy Fontana. Un nome che aggiunge una nota musicale e affettiva, in continuità con una tradizione artistica italiana che ha segnato decenni di storia popolare.

Solidarietà e radici storiche della Parrocchia di Ognissanti

A beneficiare dell’evento sarà la Parrocchia di Ognissanti, affidata ai figli della Divina Provvidenza. Una realtà profondamente radicata nel quartiere e conosciuta per l’impegno verso famiglie e persone fragili. Nel suo oratorio passano ogni giorno ragazzi che trovano un punto di riferimento educativo, mentre la Casa di Accoglienza e il centro di ascolto sostengono chi vive situazioni complesse. Il legame con la città è forte anche dal punto di vista storico: proprio in questa parrocchia, il 7 marzo 1965, Papa Paolo VI celebrò la prima messa in lingua italiana, momento che segnò un passaggio fondamentale per la Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. È inoltre l’unica chiesa fondata direttamente da San Luigi Orione, fatto che aggiunge un ulteriore valore al suo patrimonio culturale e spirituale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Tutto è possibile” parla al pubblico romano

Lo spettacolo non si limita a proporre una serie di battute o a raccontare un percorso creativo: rappresenta un invito a credere nelle proprie aspirazioni anche quando la strada appare complessa. La commedia, con la sua capacità di alleggerire e far riflettere, diventa un mezzo per restituire fiducia. In questo contesto, il Nuovo Teatro Orione si conferma luogo ideale per accogliere un appuntamento che vuole unire arte e responsabilità sociale. La serata promette di offrire un’esperienza coinvolgente, capace di far sorridere e al tempo stesso incoraggiare chi guarda alla cultura come occasione di partecipazione attiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

“Tutto è possibile” arriva così al pubblico romano come messaggio positivo e concreto. Una serata costruita con cura, sostenuta da interpreti affermati e pensata per aiutare una realtà che opera ogni giorno accanto a chi ha più bisogno. Un appuntamento che unisce cuore e palcoscenico e che trova nel 4 dicembre 2025 una data da segnare per chi ama il teatro, la solidarietà e le storie che lasciano un segno.