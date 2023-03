Tutto quello che devi sapere sui fari per auto

Quando si impara a guidare, l’attenzione viene spesso focalizzata sulle abilità di base come il controllo della frizione, la gestione degli incroci e le manovre di guida. Tuttavia, è altrettanto importante conoscere la gamma di luci disponibili sulla tua auto e quando utilizzarle in modo corretto.

L’uso errato dei fari per auto, infatti, può comportare multe e la perdita di punti della patente. Per questo motivo, è essenziale conoscere la loro posizione e i casi di loro uso.

I diversi tipi di luci per auto

La maggior parte delle auto possiede lo stesso tipo di luci, indipendentemente dal produttore o dal modello. Anche se i controlli delle luci possono variare leggermente da un’auto all’altra, la loro posizione è generalmente molto simile.

Vediamo, quindi, più nel dettaglio le diverse tipologie di fari per auto di cui sono dotate tutte le vetture.

Luci dei freni

Le luci dei freni si trovano nella parte posteriore dell’auto e si accendono automaticamente nel momento in cui si preme il pedale del freno. Scopri di più sul fanale posteriore qui.

Queste luci sono fondamentali per la sicurezza degli altri utenti della strada, poiché segnalano loro che stai rallentando.

È importante controllare regolarmente lo stato delle lampadine dei freni, in quanto potrebbero non essere immediatamente visibili nel momento in cui si bruciano. A tale scopo, è possibile controllare i freni chiedendo a qualcuno di stare dietro l’auto mentre si preme il relativo pedale .

Fari anabbaglianti

Le luci anabbaglianti sono tra le più comuni luci per auto che troverai sulla tua vettura, essendo collocate nella parte anteriore del veicolo. La loro denominazione deriva dal loro orientamento verso il basso, il che consente di illuminare la strada senza abbagliare gli altri conducenti.

Utilizza i fari anabbaglianti di notte quando guidi in città e durante il giorno quando la visibilità è ridotta, come in caso di maltempo.

Anche in questo caso, è bene controllare regolarmente entrambe le lampadine: guidare senza fari anabbaglianti sarebbe estremamente pericoloso, soprattutto di notte in autostrada, poiché saresti invisibile agli altri conducenti.

Fendinebbia

Quando la visibilità è ridotta a causa della nebbia, è necessario accendere i fendinebbia per vedere meglio la strada e rimanere visibili agli altri conducenti.

Tuttavia, è importante spegnere i fendinebbia anteriori e/o posteriori non appena la nebbia si dissipa e la visibilità migliora. Se non lo si fa, i fendinebbia potrebbero abbagliare gli altri automobilisti e causare incidenti.

Fari abbaglianti

I fari abbaglianti sono le luci per auto più luminose e sono posizionate nella parte anteriore dell’auto.

A differenza dei fari anabbaglianti, i fari abbaglianti sono progettati per illuminare la strada il più possibile, e quindi devono essere utilizzati solo in determinate circostanze, come quando si guida di notte su strade non illuminate. Utilizzarli in altre situazioni potrebbe abbagliare gli altri utenti della strada e causare incidenti.

Luci di emergenza

Le luci di emergenza della tua auto sono in realtà gli indicatori di direzione che lampeggiano contemporaneamente finché non vengono disattivati.

Tuttavia, non puoi utilizzarli in qualsiasi circostanza. Secondo il Codice della Strada , esistono solo alcune situazioni in cui dovresti usare le luci di emergenza:

Se hai temporaneamente fermato la tua auto e stai causando un ostacolo sulla strada, in modo da dare agli altri utenti della strada il tempo di regolare la propria velocità e di evitarti.

e stai causando un ostacolo sulla strada, in modo da dare agli altri utenti della strada il tempo di regolare la propria velocità e di evitarti. Se la tua auto si guasta , al fine di avvisare gli altri conducenti della tua presenza a bordo della carreggiata mentre attendi i soccorsi.

, al fine di avvisare gli altri conducenti della tua presenza a bordo della carreggiata mentre attendi i soccorsi. Se individui un pericolo su un’autostrada o una strada a doppia corsia, come un veicolo in panne o una grande buca, puoi utilizzare le luci di emergenza per avvisare gli altri conducenti dietro di te.

Al di fuori delle situazioni descritte sopra, dovresti evitare di utilizzare le luci di emergenza per evitare di confondere gli altri utenti della strada.

Indicatori di direzione

Gli indicatori di direzione sono quattro in totale e si trovano accanto ai fari e alle luci posteriori e anteriori della tua auto. Essi sono fondamentali per segnalare il momento in cui intendi svoltare o accostare, permettendo ad altri automobilisti, ciclisti e pedoni di regolare la loro guida di conseguenza.

Tuttavia, è importante essere consapevoli del momento in cui utilizzare gli indicatori: se li attivi troppo presto, potresti confondere gli altri utenti della strada, facendogli credere che stai per svoltare prima di quanto in realtà intendi farlo. D’altra parte, se li attivi troppo tardi, gli utenti della strada potrebbero non avere il tempo sufficiente per regolare la loro guida, creando potenziali pericoli.

Luci di posizione

Le luci di posizione si trovano negli angoli anteriori dell’auto e quando accese, attivano anche le luci posteriori e quella della targa.

Durante le ore del tramonto e dell’alba, è essenziale accendere le luci di posizione per garantire la visibilità dell’auto agli altri utenti della strada. Inoltre, se sosti di notte in una zona con scarsa illuminazione, esse possono essere utilizzate per permettere agli altri veicoli di vedere la tua posizione.

Tuttavia, poiché queste luci non sono abbastanza luminose come i fari standard, dovrebbero essere usate solo in combinazione con i fari anabbaglianti, a meno che non sia sufficientemente chiaro da poter utilizzare solo le luci di posizione.

Luci posteriori

Le luci posteriori della tua auto si trovano nella parte posteriore e si accendono automaticamente insieme ai fari. Il loro scopo principale è quello di renderti visibile agli altri utenti della strada mentre sei alla guida.

Le piccole luci rosse sul retro della tua auto, infatti, possono essere facilmente notate dagli automobilisti che seguono, aiutandoli a valutare la tua distanza dalla loro auto.

Conclusione

È essenziale capire quando e come utilizzare le luci della tua auto per garantire la tua sicurezza, quella degli altri conducenti, dei ciclisti e dei pedoni. L’uso corretto di fari, luci di emergenza, indicatori di direzione, luci di posizione e luci posteriori ti aiuterà a rimanere visibile sulla strada evitando potenziali pericoli.

