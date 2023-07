Twitter cambia logo e diventa X, addio all’iconico uccellino blu

(Adnkronos) – Twitter cambia logo e nome e diventa X. L'annuncio fatto da Elon Musk nelle scorse ore è diventato realtà e da oggi il sito di Twitter ha sostituito il logo dell'uccellino blu, simbolo del portale sin dalla sua creazione, con la X bianca su sfondo nero. Il dominio X.com ora reindirizzerà a Twitter.com. Il cambiamento fa parte di una operazione di rebranding della società anche per contrastare la concorrenza di Meta con la sua piattaforma Threads. Le novità hanno preso il via intorno alla mezzanotte americana, quando Musk ha iniziato a tweettare senza sosta riguardo alla riconversione di Twitter in "X", un nome di una sola lettera che lui stesso ha utilizzato in diverse aziende e prodotti nel corso degli anni, ad esempio sia in Tesla che con SpaceX. L'annuncio di Musk è stato un crescendo di indizi, e un episodio particolarmente curioso è stato quando il CEO si è unito a una sessione su Twitter Spaces dal titolo "Nessuno parli finché non evochiamo Elon Musk", durante la quale è rimasto in silenzio per quasi un'ora prima di togliersi il muto e confermare che il logo di Twitter sarebbe cambiato il giorno successivo. Con la riconversione di Twitter in X, diventa sempre più chiaro che l'intento è rompere completamente col passato e trasformare Twitter in qualcosa di nuovo. Tra le prime novità di X già annunciate, ci sarà un taglio della quantità di DM che possono essere inviati se non si è abbonati a pagamento, e l'introduzione di una funzione di offerte di lavoro simile a LinkedIn per le organizzazioni e aziende verificate. Inoltre, Musk ha svelato che presto sarà possibile pubblicare "articoli molto lunghi e complessi" sulla piattaforma. Questa funzione sarà denominata "Articles". —[email protected] (Web Info)

