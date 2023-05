Twitter, il nuovo ceo sarà una donna

(Adnkronos) – Sarà una donna il prossimo ceo di Twitter. Ad annunciarlo è stato Elon Musk che però non ne ha indicato il nome. "Sono entusiasta di annunciare che ho trovato un nuovo ceo per Twitter. Lei inizierà tra 6 settimane", ha scritto Musk su Twitter. Secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, la top manager prescelta sarebbe Linda Yaccarino di NbcUniversal, con la quale sono in corso trattative. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

