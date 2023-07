Twitter, nuova stretta di Elon Musk

(Adnkronos) – Continua il giro di vite di Elon Musk su Twitter. Dopo aver fissato dei limiti per lettura dei tweet, questa volta il gruppo acquistato nel 2022 da Musk per 44 miliardi di dollari annuncia in un tweet che "per limitare gli spam" presto "gli account non verificati avranno limiti giornalieri per quanto riguarda i messaggi privati che potranno inviare". Per poter inviare più messaggi bisognerà abbonarsi sottoscrivendo a Twitter Blue. —[email protected] (Web Info)

