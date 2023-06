Twitter, Ue: “Se vuole operare in Europa rispetti le leggi”

(Adnkronos) –

Se Twitter "vuole operare e fare affari nel mercato europeo, deve rispettare il Digital Services Act". A sottolinearlo la vicepresidente della Commissione Europea Vera Jourova, in un punto stampa a Bruxelles. Il social si è recentemente ritirata dal Codice di condotta dell'Ue in materia di disinformazione. "Sono già designati come grande piattaforma online, quindi da agosto di quest'anno le nostre strutture applicheranno la legge, guarderanno alla performance di Twitter, se rispettano le norme, se adottano le misure necessarie a mitigare il rischio e ad agire contro i contenuti illegali", ha sottolineato Jourova. "L'Ue non è un posto in cui vogliamo vedere importato il diritto californiano – ha affermato ancora – per questo voglio tornare a sottolineare la collaborazione" che l'Ue aveva con "persone che lavoravano a Twitter e con le quali abbiamo collaborato per diversi anni, su un codice di condotta contro i discorsi di odio e il codice di condotta. Ci dispiace, perché Twitter aveva persone molto esperte e determinate, che capivano che deve esserci una qualche responsabilità per piattaforme come Twitter".

Per Jourova, "Twitter ha fatto un errore: hanno scelto la via dura, dello scontro e questa cosa è stata ben notata dalla Commissione". "So che il codice è volontario, ma statene certi: lasciando il codice, Twitter ha attratto molta attenzione su di sé e le sue azioni e il rispetto delle leggi Ue saranno esaminati con urgenza e con vigore", ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata