Uccisa da albero crollato a Roma, la rabbia del figlio della vittima: “Tagliate tutto”

(Adnkronos) – Aveva 82 anni la donna travolta e uccisa da un platano caduto intorno alle 10.30 all’altezza del civico 60 di via di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde di Roma. Secondo quanto apprende l’Adnkronos la vittima, italiana, si trovava sul marciapiede quando il grosso albero si è spezzato a circa un metro e mezzo da terra. Inutili i tentativi di alcuni agenti della polizia locale intervenuti sul posto di liberare la donna travolta dall'albero. Per oltre mezz’ora i sanitari dell’auto medica hanno tentato di rianimarla ma alla fine non è rimasto loro che constatare il decesso. La donna si trovava sul marciapiede con il figlio, rimasto illeso. “Tagliate tutto, mia madre non lo merita – ha gridato l'uomo in preda alla rabbia davanti al corpo della mamma ancora sotto al platano-. O tagliate le macchine o le taglio io”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata