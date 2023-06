Ucraina, ancora missili su Kiev: almeno 3 morti

(Adnkronos) – Almeno tre persone, tra le quali un bambino di 11 anni, sono rimaste uccise a Kiev in un nuovo attacco alle prime ore di oggi che ha fatto anche diversi feriti. Secondo l'amministrazione militare della capitale ucraina, nel distretto di Desnianskyi, oltre alle tre vittime, si registrano anche dieci feriti, compreso un bambino. Nel distretto di Dniprovskyi si contano almeno due feriti, stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Ukrinform che riferisce di almeno dieci missili Iskander lanciati nella notte dai russi in direzione della città. Il bilancio fornito in precedenza parlava di due bambini tra le vittime. Gli ucraini affermano che i missili sono stati intercettati e abbattuti dai sistemi di difesa ucraini, ma ci sono state conseguenze per la caduta dei frammenti. Intanto, cinque persone sono rimaste ferite in attacchi attribuiti agli ucraini che hanno colpito tra la mezzanotte e l'alba la zona di Shebekino, nella regione russa di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina. Lo denuncia via Telegram il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, secondo il quale "le Forze Armate ucraine hanno colpito in direzione del centro e della periferia della città" ed è stato colpito un edifico residenziale. Altri palazzi, secondo il governatore, risultano danneggiati.

