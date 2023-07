Ucraina, attacco Russia con droni su Kiev: “Tutti abbattuti”

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco notturno con droni su Kiev in Ucraina, dopo una pausa di 12 giorni. A dichiararlo un ufficiale militare ucraino, aggiungendo che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto in via preliminare tutti gli obiettivi in avvicinamento. "Un altro attacco nemico a Kiev", ha dichiarato Serhiy Popko, colonnello generale a capo dell'amministrazione militare di Kiev. "Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime o danni". I testimoni hanno riferito di aver sentito delle esplosioni simili al suono dei sistemi di difesa aerea che colpiscono gli obiettivi, ma non ci sono state informazioni immediate sulla portata dell'attacco. L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che l'attacco ha coinvolto otto droni Shahed di fabbricazione iraniana e tre missili da crociera, tutti abbattuti. Il capo militare della regione, Ruslan Kravchenko, ha dichiarato che una persona è stata ferita e tre case private sono state danneggiate dalla caduta di detriti di droni. —internazionale/[email protected] (Web Info)

