Ucraina, attacco russo su regione Zaporizhzhia e città natale Zelensky

(Adnkronos) – Un poliziotto è morto e altre 12 persone sono rimaste ferite in un bombardamento russo che ha colpito Orikhiv, nella regione di Zaporizhzhia. Lo denuncia via Telegram il ministro dell'Interno ucraino, Ihor Klymenko. Il governatore di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak denuncia un "attacco missilistico" russo contro Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Grazie a Dio non ci sono vittime", ha aggiunto il responsabile di Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul. Intanto il ministero della Difesa di Mosca afferma di aver abbattuto nelle scorse ore "20 droni" e accusa Kiev di aver tentato di "attaccare" la Crimea. "Nella notte le forze russe hanno sventato un tentativo del regime di Kiev di sferrare un attacco terroristico contro la penisola di Crimea con l'impiego di 20 droni", recita un comunicato. Non ci sono vittime né danni, si precisa. Secondo Mosca, riporta l'agenzia russa Tass, 14 droni sono stati intercettati e distrutti dalla difesa aerea, altri sei sono stati neutralizzati dal sistema di guerra elettronica. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata