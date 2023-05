Ucraina, Bakhmut e fronte est: l’analisi del generale di Kiev

(Adnkronos) – La situazione sul fronte orientale ucraino è "tesa ma sotto controllo". Lo ha assicurato il comandante in capo responsabile dell'area, Olexandr Syrskyi, che ieri ha fatto il punto della situazione nelle aree operative e ha discusso con i vertici militari le ulteriori misure da adottare. Secondo la valutazione di Syrskyi, negli ultimi giorni le forze militari russe hanno aumentato l'intensità del fuoco delle armi pesanti, hanno schierato attrezzature più moderne e hanno raggruppato le loro truppe. "Questo indica che il nemico non cambierà i suoi piani e sta facendo di tutto per ottenere il controllo di Bakhmut e continuare la sua offensiva", ha dichiarato il comandante del Gruppo est dell'Esercito. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata