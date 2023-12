Ucraina, Biden accoglie Zelensky: “Putin non può vincere, Congresso approvi fondi”

(Adnkronos) – "Siamo ad un punto di svolta della storia, il Congresso deve approvare i fondi aggiuntivi" per l'Ucraina. E' quanto ha detto Joe Biden accogliendo oggi Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, sottolineando che Vladimir Putin ha intenzione di bombardare ancora la rete elettrica ucraina quest'inverno. "Non possiamo fargli avere successo", ha aggiunto. Il presidente ha inoltre detto di aver firmato un ordine per mettere a disposizione dell'Ucraina "altri 200 milioni" di materiale già approvato. I repubblicani stanno bloccando al Congresso l'approvazione di fondi aggiuntivi per Kiev per un valore di 61 miliardi di dollari. "Il Congresso deve approvare i fondi aggiuntivi per l'Ucraina prima della pausa per le feste, prima di fare a Putin il più grande regalo di Natale che potrebbe mai ricevere", ha insistito Biden. "L'Ucraina può vincere", le parole di Zelensky al fianco di Biden prima del loro colloquio alla Casa Bianca, ricordando che "abbiamo specificatamente sconfitto la Russia nel Mar Nero". Il leader ucraino prima di andare alla Casa Bianca ha incontrato i leader del Congresso nel tentativo di superare la resistenza dei repubblicani. Ringraziando Biden per il sostegno degli Stati Uniti, Zelensky ha ricordato di aver avuto incontro con Fmi e Banca Mondiale che sono rimasti "impressionati dalla crescita economica dell'Ucraina, quasi il 5%". Infine ha detto che bisogna anche "procedere più velocemente con i beni russi congelati, oltre 300 miliardi di beni congelati di terroristi che dovremmo usate per proteggerci dalla guerra dei russi". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

