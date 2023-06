Ucraina, Biden: “Kiev nella Nato? Deve rispettare tutti gli standard”

(Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden non intende facilitare l'ingresso dell'Ucraina nella Nato abbassando il livello degli standard richiesti. Alla domanda dei giornalisti se tali standard potrebbero essere ammorbiditi per Kiev ha risposto: "No, devono rispettare gli stessi standard. Non la renderò più facile". "Penso che abbiano fatto tutto per dimostrare la capacità di coordinamento militare, ma c'è una questione ampia. Il loro sistema è sicuro? E' non corrotto? Raggiunge tutti gli standard che rispettano tutti gli altri membri della Nato? Penso che lo faranno. Penso che possano farlo. Ma non è automatico", ha affermato, citato dalla Cnn, mentre parlava con i giornalisti prima di partire per Philadelphia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

