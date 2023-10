Ucraina, bilaterale con Zelensky per Meloni a Granada: “Sostegno continuo Italia”

(Adnkronos) – Bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Granada, a margine del vertice della Comunità Politica Europea. Lo comunica Palazzo Chigi. Durante l'incontro, in un clima "cordiale", Meloni "ha confermato il continuo e convinto sostegno a 360 gradi del governo italiano alle autorità ucraine per la difesa delle infrastrutture critiche e per le esigenze di Kiev in vista della stagione invernale, finché sarà necessario e con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva". Zelensky, da parte sua, ha ringraziato la premier e il governo italiano "per il supporto da sempre assicurato alle istituzioni e alle popolazione ucraine". I due leader hanno discusso anche "di come garantire sostegno in tema di iniziativa sul grano a favore dei Paesi africani, che stanno affrontando una crescente crisi alimentare". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

