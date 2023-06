Ucraina, bombe su Vovchansk e Ivashky. A Dnipro uccisa bimba di 2 anni

(Adnkronos) – Le forze russe hanno bombardato il villaggio di Guryiv con carri armati e Ivashky con elicotteri. Anche Vovchansk è stata pesantemente bombardata. Ad affermarlo è il capo dell'amministrazione regionale di Kharkiv Oleh Syniehubov secondo quanto riferisce 'Ukrainska Pravda'. Al momento non si registrano vittime ma due case sono state parzialmente distrutte. Nel villaggio di Gur'iv Kozachok, distretto di Bohodukhiv, è stata danneggiata pesantemente la Casa della Cultura. "Continuano gli attacchi notturni sul territorio dell'Ucraina con droni e missili da crociera su strutture militari e infrastrutture critiche", fanno sapere le forze armate ucraine. La notte scorsa le forze di difesa aerea dell'Aeronautica ucraina hanno distrutto quattro missili da crociera russi e tre droni d'attacco.

Nella regione di Dnipro il corpo di una bambina di due anni è stato recuperato da sotto le macerie di una casa nella comunità di Pidhorodne, ha affermato il capo dell'amministrazione regionale, Serhiy Lysak: "Aveva appena compiuto due anni. Sincere condoglianze alla famiglia… 22 persone sono rimaste ferite, 5 di loro erano bambini", ha detto. Due missili da crociera russi hanno colpito anche un aeroporto vicino a Kropyvnytskyi, nel capoluogo dell'oblast di Kirovohrad. Ad annunciarlo è il portavoce dell'aeronautica ucraina Yuri Ishnat secondo quanto riferisce 'Ukrainska Pravda'. "Tutti i missili da crociera non sono stati distrutti, quattro su sei sono stati distrutti. Sfortunatamente, hanno colpito l'aeroporto vicino a Kropyvnytskyi", spiega. Sul fronte russo un drone è stato abbattuto a Dzhankoy, in Crimea, fa sapere Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della Crimea secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass'. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

