Ucraina, colpita una nave russa in Crimea: la conferma di Kiev

(Adnkronos) – L'Ucraina ha confermato di aver colpito e danneggiato una nave russa in Crimea. Secondo le ultime news di oggi, 5 novembre 2023, Kiev ha lanciato ieri 15 missili da crociera sul cantiere navale russo di Zaliv, in un attacco che potrebbe indebolire ulteriormente le capacità di attacco di Mosca. Tredici missili sono stati distrutti in aria, mentre uno ha colpito una nave, ha affermato il ministero della Difesa russo, che non ha rivelato il nome della nave. Su Telegram il comandante dell'aeronautica militare ucraina, Mykola Oleshchuk, si è limitato a scrivere un "confermo" accompagnata da emoji di missili e, navi e fuoco. "Spero che un'altra nave abbia seguito la Moskva!", aveva scritto ieri Mykola Oleshchuk, riferendosi all'ammiraglia della flotta russa del Mar Nero affondata dai missili ucraini il 14 aprile 2022. Sergei Aksyonov, il capo della Crimea insediato dalla Russia, ha detto che non ci sono state vittime nell'attacco di sabato al cantiere navale di Kerch in Crimea. Intanto il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi di aver testato "con successo" un missile balistico intercontinentale lanciato da un sottomarino nel Mar Bianco, al largo della costa nordoccidentale del paese, verso la penisola russa della Kamchatka. "Il nuovo incrociatore missilistico sottomarino a propulsione nucleare Imperatore Alessandro III ha lanciato con successo il missile balistico intercontinentale Bulava dal Mar Bianco al campo di Kura nella penisola di Kamchatka", ha dichiarato il Ministero in una nota diffusa dall'agenzia Tass. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata