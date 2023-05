Ucraina, Cremlino: “Operazione speciale molto difficile ma continua”

(Adnkronos) – L'operazione speciale russa in Ucraina è "molto difficile" ma andrà avanti. Lo ha ammesso il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista alla tv bosniaca, citata dalla Tass: "L'operazione militare speciale continua. Questa è un'operazione molto difficile e, naturalmente, alcuni obiettivi sono stati raggiunti in un anno". Peskov ha rivendicato che le forze russe "sono riuscite a colpire un bel po' la macchina militare ucraina…questo lavoro continuerà". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

