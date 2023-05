Ucraina, domani incontro Mattarella-Zelensky

(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà domani quello dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Riserbo sui particolari della visita per ragioni di sicurezza. Arriva quindi la prima conferma della visita lampo del presidente ucraino a Roma dove, riferiscono diverse fonti qualificate, dovrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni e il Papa. Zelensky ripartirebbe poi per la Germania, prima a Berlino per vedere il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

