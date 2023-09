Ucraina, Erdogan: “Da Putin due condizioni per ritorno ad accordo grano”

(Adnkronos) – L'ingresso della Banca agricola russa nel sistema Swift e garanzie per le navi utilizzate per il trasporto del grano. Queste le due condizioni che il presidente russo Vladimir Putin ha posto al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan nell'incontro di ieri a Sochi per rianimare l'iniziativa per l'esportazione del grano attraverso il Mar Nero. A riferirlo lo stesso Erdogan ai giornalisti turchi spiegando che Putin ha chiesto "in primo luogo l'inclusione della banca agricola russa nel sistema Swift. Attualmente le banche russe sono fuori dal sistema Swift a causa delle sanzioni''. Erdogan ha aggiunto che il leader del Cremlino ha posto come seconda condizione che "le navi utilizzate per il trasporto devono essere assicurate. Le navi devono essere assicurate per trasportare merci nei porti europei o in altri porti". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata