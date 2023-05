Ucraina, inviato speciale Cina lunedì a Kiev e poi a Mosca

(Adnkronos) – L'inviato speciale per l'Eurasia di Pechino sarà a Kiev lunedì, ha reso noto il ministero degli Esteri cinese. Proseguirà poi la sua missione in Polonia, Francia, Germania e Russia in "uno sforzo per promuovere colloqui di pace". La scorsa settimana, il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa in India, ha annunciato la disponibilità della parte cinese a dare un reale contributo alla risoluzione della crisi ucraina. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese. "La Cina promuoverà con insistenza i colloqui di pace. Siamo pronti, attraverso i contatti e il coordinamento con la Russia, a dare un contributo reale alla soluzione politica della crisi ucraina", ha affermato il sito il ministero degli Esteri cinese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata