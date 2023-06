Ucraina, Kim Jong-un scrive a Putin: “Piena solidarietà e sostegno”

(Adnkronos) – Il presidente della Corea del Nord Kim Jong-un ha offerto il suo ''pieno sostegno e solidarietà'' alla Russia in una lettera inviata al presidente russo Vladimir Putin. Come riferisce Kcna, Kim ha promesso di ''dare la mano'' a Putin e di ''rafforzare la cooperazione strategica'' per rispondere ''al desiderio comune dei popoli dei due Paesi'' di raggiungere l'obiettivo di costruire ''un Paese più potente''. Kim, si legge nel messaggio pubblicato da Kcna, ha detto a Putin che "la giustizia vincerà sicuramente e il popolo russo continuerà ad aggiungere gloria alla storia della vittoria". Il leader nordcoreano ha quindi puntato il dito contro quella che ha definito ''la politica egemonica'' e la ''prepotenza degli Stati Uniti e dell'Occidente''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

