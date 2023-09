Ucraina, Kim pronto a offrire armi a Putin

(Adnkronos) –

Kim Jong-un ha invitato il presidente Vladimir Putin a visitare la Corea del Nord durante il loro incontro in Russia di ieri. Lo hanno riferito i media statali di Pyongyang, rendendo noto, inoltre, che Kim è pronto a offrire al Cremlino proiettili di artiglieria e altre munizioni per la guerra in Ucraina. Il presidente russo ha intanto accettato "con piacere" l'invito arrivato al termine del ricevimento di ieri al cosmodromo di Vostochny, nell'estremo oriente russo. Kim ha detto a Putin che il loro incontro ha portato i legami bilaterali a un nuovo livello e ha espresso la volontà di promuovere relazioni stabili e orientate al futuro per i prossimi 100 anni, secondo l'agenzia di stampa Kcna. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata