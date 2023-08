Ucraina, Medvedev: “Guerra Nato contro Russia, Kiev può sparire”

(Adnkronos) –

La Nato sta conducendo una guerra "ibrida" ma "assolutamente totale e sanguinosa" contro Russia, in Ucraina, sfruttando Kiev come mezzo. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass', è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un articolo per aif.ru pubblicato in occasione dell'anniversario dell'invasione georgiana dell'Ossezia del Sud e del riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia. "Il regime fascista di Kiev avrà una fine rapida e ingloriosa. L'Ucraina potrebbe scomparire come Stato a causa dell'attuale conflitto. Le provocazioni ucraine, compreso il bombardamento di città e ponti, non hanno alcun effetto, il complesso militare-industriale russo ha dimostrato la sua efficacia", sottolinea ancora. "L'Occidente, e Kiev che è coordinata dall'Occidente, stavano preparando da tempo un'aggressione su larga scala contro la Russia: in risposta, la Russia ha dovuto lanciare un'operazione militare speciale in Ucraina per evitare un epilogo fatale". "Gli abitanti dell'Ucraina – rileva – prima o poi si stancheranno di vivere sotto il giogo dell'attuale regime di Kiev e sceglieranno leader adeguati che tratteranno la Russia come un vicino benevolo o addirittura come una casa comune". La Russia, secondo Medvedev, potrebbe annettere le regioni separatiste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud "se l'Occidente continuerà ad infiammare la situazione in Georgia". "Il riconoscimento da parte della Russia dell'indipendenza dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud nel 2008 era in linea con la volontà dei popoli di questi paesi, con la Carta delle Nazioni Unite e con una giustizia storica consolidata", sottolinea ancora Medvedev. "Il complesso militare-industriale statunitense è il principale beneficiario sia del conflitto georgiano-osseto del sud che di quello ucraino", aggiunge. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata