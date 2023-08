Ucraina, Medvedev: “Schiacceremo nemici e pace sarà alle nostre condizioni”

(Adnkronos) – "Come nell'agosto 2008, i nostri nemici saranno schiacciati e la Russia raggiungerà la pace alle sue condizioni". Lo ha scritto su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, ricordando l'inizio dell'invasione russa della Georgia 15 anni fa, quando "le nostre forze armate punirono rapidamente e severamente gli sfacciati nazionalisti in cinque giorni, proteggendo dal nemico la nostra gente che viveva in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale". "Gli Stati Uniti ed i loro vassalli allora chiaramente non avevano abbastanza esperienza", ha proseguito Medvedev che, tornando poi alla guerra in Ucraina e riferendosi ai Paesi occidentali, ha aggiunto: "Oggi stanno di nuovo conducendo una guerra criminale, cercando di cancellare la Russia dalla faccia della terra. L'intero sistema Nato sta praticamente combattendo apertamente contro di noi. Abbiamo forze sufficienti per risolvere tutti i compiti dell'operazione militare speciale". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

