Ucraina, Meloni a Berlino per il G20: “Russia può riportare la pace ritirandosi”

La Russia potrebbe in ogni momento facilmente riportare la pace, ritirandosi dai territori illegalmente occupati in Ucraina. E' quanto avrebbe detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz in videocollegamento per il vertice virtuale del G20 secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La premier avrebbe nuovamente condannato le azioni di Mosca, anche per le loro conseguenze globali e i danni che hanno provocato alle Nazioni più povere. Tra gli applausi delle delegazioni ministeriali presenti, la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno firmato il Piano d'azione per il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Germania. L'intesa è stata siglata presso la Cancelleria federale tedesca. Ferma condanna di Hamas per "l'ignobile e sanguinario" assalto terroristico contro Israele dello scorso 7 ottobre; diritto all'autodifesa di Israele; convinzione che in prospettiva la soluzione del conflitto non potrà che passare attraverso la creazione di due Stati. Questi i tre concetti sottolineati dalla premier Giorgia Meloni in merito al conflitto tra Israele e Hamas, nel corso del suo intervento in videocollegamento da Berlino. L'Italia si candida a diventare un ponte con l'Europa per promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi, sostenendo la sicurezza energetica delle Nazioni africane e mediterranee e le esportazioni di energia verde verso il resto del Vecchio Continente. Questo, a quanto si apprende, uno dei concetti espressi dalla premier Giorgia Meloni nel corso del suo intervento in videocollegamento da Berlino.

