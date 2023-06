Ucraina nella Nato, Meloni: “Porte aperte ma ne parliamo a Vilnius”

(Adnkronos) – L'Italia nella Nato sostiene la "politica delle porte aperte" e la volontà dell'Ucraina di aderire all'Alleanza "sarà oggetto di un altro vertice, quello di Vilnius, che è molto particolare e molto importante anch'esso, nel mese di luglio, che è molto vicino. Ci stiamo lavorando". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde, arrivando a Bulboaca, in Moldova, per il summit della Comunità Politica Europea (Epc), alla domanda se l'Italia sostenga o meno un'adesione di Kiev alla Nato. "Ma l'Italia – continua Meloni – è una delle nazioni che sono in assoluta prima fila nel sostegno all'Ucraina. Chiaramente, insieme ai nostri alleati e valutando insieme, che cosa si debba fare sia per aiutare gli ucraini a difendersi, sia per favorire un percorso che ci porti a terminare questo conflitto, che è un percorso che non può passare sulla testa del popolo ucraino". In mattinata, parlando accanto alla presidente moldava Maia Sandu, il leader ucraino Volodymyr Zelensky aveva assicurato che "Kiev è pronta a entrare nella Nato''. ''Stiamo aspettando che la Nato sia pronta. E io penso che le garanzie di sicurezza siano molto importanti non solo per l'Ucraina, ma anche per i nostri vicini, per la Moldova, per via della Russia e della sua aggressione contro l'Ucraina, e la potenziale aggressione per parte dell'Europa'', ha aggiunto. Da Oslo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha assicurato che tutti gli alleati Nato concordano sul fatto che l'Ucraina entrerà nell'Alleanza e "non spetta a Mosca un veto contro l'allargamento della Nato". Tuttavia, per la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, la Nato non può accettare nuovi membri mentre questi Paesi sono coinvolti in una guerra. "Resta in vigore la politica della porta aperta della Nato, ma allo stesso tempo è chiaro che non possiamo discutere dell'adesione di nuovi membri che si trovano nel bel mezzo di una guerra", ha detto Baerbock incontrando la stampa prima dei colloqui informali. Baerbock ha anche aggiunto che l'Alleanza Atlantica si aspetta di accogliere la Svezia come nuovo membro al prossimo vertice in programma a luglio a Vilnius in Lituania. La sua domanda di adesione è stata finora bloccata dalla Turchia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

