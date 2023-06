Ucraina nella Nato, Meloni: “Porte aperte ma valuteremo a Vilnius”

(Adnkronos) – L'Italia nella Nato sostiene la "politica delle porte aperte" e la volontà dell'Ucraina di aderire all'Alleanza "sarà oggetto di un altro vertice, quello di Vilnius, che è molto particolare e molto importante anch'esso, nel mese di luglio, che è molto vicino. Ci stiamo lavorando". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde, arrivando a Bulboaca, in Moldova, per il summit della Comunità Politica Europea (Epc), alla domanda se l'Italia sostenga o meno un'adesione di Kiev alla Nato. Ma il nostro Paese, continua, "è una delle nazioni che sono in assoluta prima fila nel sostegno all'Ucraina". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata