Ucraina, nunziatura apostolica: “Papa non ha mai incoraggiato idee imperialiste”

(Adnkronos) – "Papa Francesco non ha mai incoraggiato idee imperialiste. Al contrario, egli è un convinto oppositore e critico di qualsiasi forma di imperialismo o colonialismo, in tutti i popoli e situazioni. In questa stessa chiave vanno interpretate anche le parole del Romano Pontefice, pronunciate il 25 agosto scorso". A stretto giro, arriva la 'presa di posizione' della Nunziatura apostolica in Ucraina, con mons. Visvaldas Kulbokas, dopo le parole pronunciate da Papa Francesco ai giovani cattolici della Federazione Russa, in una video conferenza avvenuta il 25 agosto scorso, che ieri avevano scatenato la dura reazione, tra le altre, dell’arcivescovo di Kiev Shevchuk. "Nei mass-media ucraini e internazionali – si legge in una nota – sono sorte discussioni circa alcune parole pronunciate dal Romano Pontefice in quell’occasione. In particolare, secondo alcune interpretazioni, Papa Francesco avrebbe incoraggiato i giovani cattolici russi a prendere esempio da alcuni personaggi storici russi, conosciuti per le idee ed azioni imperialiste ed espansioniste, realizzate a detrimento dei popoli vicini, compreso quello ucraino. Questa Rappresentanza pontificia rifiuta fermamente le suddette interpretazioni". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata