Ucraina, Olanda e Danimarca forniranno F-16. Zelensky: “Decisione storica”

(Adnkronos) – L'Olanda e la Danimarca forniranno F-16 all'Ucraina una volta che saranno soddisfatte le condizioni per il loro trasferimento, lo ha annunciato il primo ministro olandese Mark Rutte senza specificare il numero dei jet da combattimento che saranno trasferiti alle forze armate di Kiev. L'annuncio, durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zekensky in Olanda, è il primo impegno ufficiale in tal senso da quando gli Stati Uniti hanno dato il loro via libera alla consegna a Kiev di F-16 da parte di Amsterdam e Copenaghen. Si tratta di ''una decisione storica'', ha detto Zelensky. "Sono grato a tutti i nostri partner europei. La sicurezza è la base della formula di pace del presidente'' ucraino Volodymyr Zelensky e gli ''F-16 sono parte integrante di questa sicurezza'', commenta in un tweet Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente Zelensky. —internazionale/[email protected] (Web Info)

