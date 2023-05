Ucraina, Parigi: “Addestreremo piloti, paura per barriera lingua: corsi in francese”

(Adnkronos) – La Francia è interessata ad addestrare piloti ucraini all'uso dei caccia occidentali, ma ha sollevato preoccupazione per le possibili barriere linguistiche, emerge da fonti dell'Eliseo che precisano che i corsi sono in francese. Per questo la Francia sta lavorando insieme all'Ucraina per individuare piloti ucraini in grado di parlare anche il francese, oltre che l'inglese. E' previsto che i corsi di addestramento per piloti già preparati a volare su caccia sovietici dureranno dai quattro ai nove mesi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata