Ucraina, possibile visita lampo di Zelensky a Roma

(Adnkronos) – Una visita lampo a Roma, sabato, per incontrare la premier Meloni, il presidente della Repubblica Mattarella e il Papa. Questa, riferiscono diverse fonti qualificate, sarebbe la tappa inserita nell'agenda del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che potrebbe arrivare in Italia domani per poi ripartire per la Germania, prima a Berlino per vedere il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. Se da Palazzo Chigi al momento non arriva alcuna conferma, è intanto certo che Meloni aveva già invitato Zelensky a Roma: la prima volta lo scorso 21 febbraio, durante la sua visita a Kiev; la seconda volta lo scorso 26 aprile, in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione a cui Zelensky aveva partecipato in video collegamento. In entrambe le occasioni, il capo della resistenza ucraina aveva assicurato la sua presenza, presto, nella capitale italiana. Anche dal Quirinale al momento mancano conferme ufficiali e si tratta solo di un’ipotesi, così come dal Vaticano dove la "possibilità" di un incontro con il Pontefice tuttavia non viene esclusa da fonti vaticane interpellate dall’Adnkronos. In particolare, il faccia a faccia tra Papa Francesco e Zelensky segnerebbe "sicuramente" l’avvio della mediazione per arrivare ad un cessate il fuoco dopo oltre un anno di guerra in Ucraina, sottolinea all’Adnkronos don Stefano Caprio, esperto di Russia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata