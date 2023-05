Ucraina pronta a controffensiva: “Tempo di riprendere ciò che è nostro”

(Adnkronos) – "E' tempo di riprenderci ciò che è nostro". Queste le parole del comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, Valerii Zaluzhnyi, a commento di un video postato su Telegram che contiene una preghiera per la liberazione dell'Ucraina. "Benedici la nostra offensiva decisiva!", ha scritto, secondo quanto riporta Ukrinform, che cita poi la pagina Facebook dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, secondo cui nell'ambito della "campagna di supporto informativo" per le Forze Armate è stato diffuso "uno spettacolare video" dedicato alla liberazione dell'Ucraina dagli invasori russi. In un'intervista alla Bbc, uno dei più alti responsabili della sicurezza in Ucraina, Oleksiy Danilov segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa, ha intanto annunciato che il Paese è pronto a sferrare la controffensiva, che potrebbe avvenire "domani, dopodomani o tra una settimana". Il governo ucraino – ha aggiunto – "non può permettersi di commettere errori" sulla decisione perché si tratta di "un'opportunità storica" che "non possiamo perdere". L'intervista alla Bbc in cui Danilov ha parlato dell'annunciata controffensiva ucraina per liberare i territori occupati dalle forze russe è stata interrotta da un messaggio telefonico con cui il presidente Volodymyr Zelensky convocava Danilov ad un incontro dedicato proprio alla prevista operazione militare ucraina. E' quanto riporta l'emittente britannica sul suo sito. Durante l'intervista, Danilov ha anche confermato che parte dei mercenari di Wagner si stanno ritirando dalla città di Bakhmut, precisando però che si stanno "raggruppando in altre tre località". Quindi il ritiro "non significa che smetteranno di combattere con noi". Quanto all'inizio del dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorrusia, Danilov si è mostrato tranquillo: "Per noi non è una novità", ha affermato —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

