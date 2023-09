Ucraina, Russia abbatte drone di Kiev vicino a Mosca

(Adnkronos) – Le difese aeree nel distretto di Istra, fuori Mosca, hanno distrutto un drone ucraino che stava tentando di attaccare obiettivi in ​​Russia. Lo ha riferito ai giornalisti il ​​ministero della Difesa russo. "Verso l'1:45 (ora locale) del 17 settembre è stato fermato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con droni contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa. Le difese aeree in servizio hanno distrutto un aereo senza pilota. L'equipaggio ucraino si trovava sul territorio del distretto di Istra, nella regione di Mosca", hanno riferito il Ministero e l'agenzia di stampa russa Tass. Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin aveva precedentemente riferito che un sistema di difesa aerea aveva respinto un attacco di droni contro Mosca e che finora non erano state segnalate vittime o danni.

Altri due droni ucraini sarebbero stati distrutti dalle difese aeree vicino alla Crimea, sempre secondo quanto riferito ai giornalisti dal ​​ministero della Difesa russo.

