Ucraina, Russia: “Abbattuto drone diretto a Mosca”

(Adnkronos) – La Russia afferma di aver intercettato e abbattuto un drone che si avvicinava a Mosca. E' stato "distrutto dalla difesa aerea nel distretto di Voskresensk", nella regione di Mosca, ha scritto su Telegram il sindaco Sergey Sobyanin secondo quanto riporta l'agenzia russa Tass. Le forze ucraine hanno bombardato ieri diverse regioni del centro e dell'est della Russia in quello che è stato descritto come l'attacco con droni più intenso dall'inizio della guerra nel febbraio del 2022: Belgorod, Bryansk. Oryol, Kaluga, Ryazan, Mosca e Pskov, come ha denunciato il ministero della Difesa. Nella notte sono stati distrutti nel Mar Nero, secondo Mosca, quattro motoscafi con 50 unità delle forze speciali ucraine. Intanto ha ripreso le operazioni l'aeroporto di Pskov dopo l'attacco con droni in cui sono rimasti distrutti quattro aerei da trasporto militare. Lo ha annunciato l'Agenzia federale russa per il trasporto aereo, come riferisce l'agenzia russa Tass. Secondo le autorità, "tutti i servizi funzionano regolarmente". —internazionale/[email protected] (Web Info)

