Ucraina, Russia: “Abbiamo preso completamente Bakhmut”

(Adnkronos) – Il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver completamente conquistato Bakhmut. "Come risultato delle azioni offensive dei distaccamenti d'assalto Wagner, con il supporto dell'artiglieria e dell'aviazione del Gruppo di forze meridionale, la liberazione della città di Artemovsk è stata completata", si legge nella nota diffusa dalla Difesa russa, che usa il nome dato alla città nel 1924 dai sovietici. Con questa dichiarazione il governo russo conferma il capo di Wagner, Yevgeny Prigozhin, che aveva già rivendicato in un video diffuso ieri la presa della città. "Abbiamo completamente preso l'intera città", ha detto Prigozhin che ieri sera ha ricevuto le congratulazioni di Vladimir Putin. Nel video, comunque, Prigozhin ha colto l'opportunità di attaccare nuovamente la leadership militare russa: "Abbiamo combattuto non solo contro le forze ucraine, ma anche contro la burocrazia russa che ci ha messo i bastoni tra le ruote". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

