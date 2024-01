Ucraina-Russia, aereo militare precipita nella regione di Belgorod

(Adnkronos) – Un aereo militare da trasporto russo Ilyushin Il-76 è precipitato nella regione di Belgorod, in Russia. Lo ha confermato il governatore dell'oblast parlando di un "incidente". Fonti dell'esercito ucraino citate da Ukrainska pravda confermano invece l'abbattimento del velivolo, affermando che trasportava missili antiaerei S-300. "L'incidente è avvenuto nel distretto di Korocha. Un team investigativo e il ministero per le Emergenze si trovano sul posto. Ho cambiato la mia agenda e mi sto dirigendo lì", ha scritto su Telegram il governatore dell'oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, promettendo di fornire successivamente ulteriori dettagli. Nel filmati che girano sui social, si vede un aereo che punta verso terra e la successiva esplosione di una palla di fuoco. Sempre nella regione di Belgorod, le forze di difesa aerea russe hanno distrutto un drone sopra il villaggio di Blizhnoe. "Non ci sono vittime", ha scritto su Telegram il governatore regionale Vyacheslav Gladkov. E sarebbero 840 le perdite subite dalle forze russe nell'ultimo giorno secondo Kiev. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine aggiornando così a 378.660 il numero dei soldati russi morti in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Secondo il rapporto, la Russia ha perso anche 6.227 carri armati, 11.579 veicoli corazzati da combattimento, 12.005 veicoli e serbatoi di carburante, 9.008 sistemi di artiglieria, 971 sistemi di razzi a lancio multiplo, 659 sistemi di difesa aerea, 331 aerei, 324 elicotteri, 6.998 droni, 1.842 navi da crociera. missili, 1.416 equipaggiamenti speciali, 23 imbarcazioni e un sottomarino. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata