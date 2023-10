Ucraina, Russia avanza ad Avdiivka ma non sfonda: gli sviluppi

(Adnkronos) – Attacco della Russia su Avdiivka, nell'oblast di Donetsk in Ucraina secondo le ultime news sulla guerra di oggi 13 ottobre 2023. Le forze russe hanno conquistato circa 4,5 km quadrati ma non sono riuscite a sfondare o ad accerchiare gli ucraini e hanno subito significative perdite di uomini e mezzi, con la distruzione di almeno un battaglione tattico con i suoi tank. E' quanto si legge sul bollettino giornaliero dell'Institute for the study of War (Isw). La "significativa offensiva in corso" è stata lanciata il 10 ottobre. Secondo l'Isw, le forze russe hanno "attaccato simultaneamente da nord ovest, ovest e sud di Avdiivka con gruppi d'assalto corazzati, velivoli ad ali rotanti, e tiri d'artiglieria concentrati". Secondo osservatori ucraini, si tratta di un "attacco maggiore" con un numero particolarmente alto di mezzi corazzati. L'Isw stima che i russi abbiano catturato 4,52 km quadrati arrivando a 3,32 km di distanza dalle linee ucraine. Tuttavia il think tank americano afferma che, alla data di ieri, le forze russe non avevano ottenuto nessuno sfondamento. E' inoltre "improbabile che possano immediatamente tagliare fuori le forze ucraine in città". Immagini geolocalizzate indicano che alla data del 12 ottobre "le forze russe hanno soltanto ottenuto un limitato avanzamento a nord ovest, sud e ovest di Avdiivka e non minacciano immediatamente le forze ucraine di accerchiamento". Altre immagini geolocalizzate indicano che i russi "hanno probabilmente perso almeno un battaglione tattico (Btg) con veicoli corazzati". A quanto scrive l'Isw, le forze ucraine hanno inflitto perdite relativamente pesanti agli avversari, anche nella logistica, rallentando l'avanzata russa. Ieri gli ucraini hanno messo in difficoltà i russi anche con la distruzione di un ponte a nord est di Avdiivka. Infine l'Isw rileva che le forze ucraine continuano la loro controffensiva vicino Bakhmut e nell'oblast di Zaporizhzhia e sarebbero avanzate in entrambi i settori. Per il quarto giorno consecutivo la situazione è molto difficile ad Avdiivka, ma i soldati ucraini tengono le loro posizioni. E' quanto afferma Vitalii Barabash, capo dell'amministrazione militare di questa città dell'oblast di Donetsk, citato da Ukrainska Pravda. "I combattimenti continuano per il quarto giorno consecutivo", è stata "una notte difficile" ad Avdiivka. "Ci sono molti raid aerei sulla città. Non li contiamo più", "l'assalto non smette, né di notte, né di giorno". Tuttavia, afferma Barabash, i soldati ucraini "tengono le posizioni da quattro giorni e sono sicuro continueranno a resistere, non sono uomini ma titani". Per quanto riguarda gli abitanti di Avdiivka, a causa delle ostilità sono cessati i rifornimenti umanitari. Si sta solo cercando di evacuare le persone che lo desiderano fra un attacco e l'altro, ma comunque la città ha riserve di cibo, medicine e prodotti d'igiene per "diversi mesi", assicura Barabash. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

