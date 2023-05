Ucraina, Russia: “Distrutto un sistema di difesa Usa Patriot”

(Adnkronos) – Le forze armate russe hanno distrutto un sistema di difesa missilistica terra-aria Patriot consegnato dagli Stati Uniti alle forze armate di Kiev in un attacco condotto nella notte con un missile ipersonico Kinzhal contro l'Ucraina. E' quanto si legge in un rapporto del ministero della Difesa russo citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. Gli attacchi notturni, ha aggiunto il ministero, sono stati condotti con armi di precisione e avevano come obiettivo anche unità combattenti ucraine e siti di deposito di munizioni, armi e altre attrezzature militari. "L'obiettivo dell'attacco è stato raggiunto. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti", ha riferito il ministero russo. In precedenza l'Ucraina ha dichiarato di aver abbattuto 18 missili russi durante la notte, compresi sei Kinzhal. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

