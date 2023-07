Ucraina-Russia, “esplosioni sul ponte di Crimea: almeno due morti”

(Adnkronos) –

Esplosioni sul ponte strategico che collega la Crimea alla Russia con un bilancio di almeno due morti. Questo quanto riportato da media russi e ucraini. Secondo quanto riferito dal canale Telegram Grey Zone vicino al gruppo Wagner, spiega la Cnn, le esplosioni sarebbero avvenute alle 3.04 e alle 3.20 del mattino (ora locale), danneggiando parte della struttura. I video pubblicati su Telegram da media e blogger russi e filorussi mostrano una parte del ponte crollata e un veicolo danneggiato. Secondo le prime informazioni, aggiunge la Cnn, almeno due persone sono state uccise e un'altra ferita. Il ministero dei Trasporti russo ha affermato che il ponte ha subito danni alle sue campate ed è in fase di ispezione da parte dei funzionari. Il ministero non ha menzionato l'entità del danno. I media di Stato russi non hanno al momento confermato ufficialmente l'attacco, ma hanno annunciato lo stop al traffico sul ponte per una "emergenza", mentre il governatore di Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha annunciato su Telegram la formazione di un centro di crisi per coordinare i servizi di emergenza e soccorrere coloro che sono rimasti bloccati nel traffico nei pressi del ponte. A morire sul ponte, secondo il governatore della regione russa sudoccidentale di Belgorod Vyacheslav Gladkov, una coppia che viaggiava in auto, mentre la figlia è rimasta ferita. Il ponte era stato gravemente danneggiato l'8 ottobre dello scorso anno, quando un'autocisterna è esplosa distruggendo un'ampia sezione della strada. All'inizio di luglio 2023, la parziale ammissione del vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar: "273 giorni fa, abbiamo lanciato il primo attacco al ponte di Crimea per interrompere la logistica russa".

