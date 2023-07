Ucraina-Russia, ferito giornalista Afp a Bakhmut

(Adnkronos) – Un giornalista dell'Afp, il 35enne americano Dylan Collins, è stato ferito da diverse schegge in Ucraina. Lo ha confermato la stessa testata francese, precisando che Collins, residente in Libano, è stato colpito mentre si trovava nei pressi di una postazione di artiglieria ucraina vicino a Bakhmut. Il giornalista è stato ricoverato in ospedale e, secondo i medici, non è in pericolo di vita, ma anzi è cosciente e ha parlato con alcuni colleghi. "Stiamo cercando di capire le circostanze di questo incidente. I nostri pensieri vanno a Dylan ed ai suoi cari", ha affermato in una nota la direttrice di Afp Europe, Christine Buhagiar. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata