Ucraina-Russia, missili su Kiev e droni contro il porto di Izmail

(Adnkronos) – Un attacco missilistico russo ha colpito la capitale dell'Ucraina, Kiev. Lo ha annunciato l'amministrazione militare della capitale ucraina su Telegram, sottolineando che tutti i missili sono stati abbattuti dalla contraerea prima di raggiungere i loro obiettivi. Mentre in tutta l'Ucraina sono risuonati gli allarmi antiaerei, Serhy Popko, capo dell'amministrazione militare di Kiev, parla di ''un nuovo attacco missilistico lanciato dal nemico contro una città pacifica con l'obiettivo di uccidere la popolazione civile e distruggere le infrastrutture''. Al momento non risultano vittime o danni. Una persona è stata invece uccisa e l'infrastruttura portuale è stata danneggiata negli attacchi notturni condotti con droni iraniani dalle forze armate russe sul porto di Izmail sul Danubio, nel sud dell'Ucraina. Lo afferma il governatore dell'oblast Odessa Oleg Kiper su Telegram. Le forze russe "hanno attaccato con i droni il distretto di Izmail nella regione di Odessa" per "quasi tre ore", ha detto Kiper. "Purtroppo una persona è morta" per le ferite riportate in ospedale, ha aggiunto, spiegando che la vittima era impiegata nell'agricoltura. —internazionale/[email protected] (Web Info)

