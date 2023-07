Ucraina-Russia, missili su magazzini di grano a Odessa

(Adnkronos) – Un attacco missilistico russo nella notte ha preso di mira i magazzini di grano presso un'azienda agricola nell'oblast di Odessa, ferendo due persone. Lo ha riferito Serhii Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare di Odessa. "All'alba, i russi hanno lanciato missili di tipo Kalibr dal Mar Nero", ha scritto Bratchuk su Telegram. "Sfortunatamente, sono stati colpiti i terminal di grano di una delle imprese agricole della regione – ha aggiunto – Il nemico ha distrutto 100 tonnellate di piselli e 20 tonnellate di orzo". Due persone sono rimaste ferite a causa di vetri rotti e hanno ricevuto cure mediche, ha aggiunto il portavoce. Secondo Natalia Humeniuk, portavoce del Comando operativo meridionale, le forze russe hanno attaccato in due ondate. All'inizio, due missili Kalibr hanno colpito la struttura. Una volta avviate le operazioni di soccorso e la liquidazione dell'incendio, un altro missile ha colpito il sito, ha spiegato Humeniuk. "Esercitazioni" militari russe, intanto, nella parte nordoccidentale del Mar Nero. Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito stamani, con un comunicato diffuso via Telegram, di "esercitazioni" con "equipaggi di unità della Flotta del Mar Nero" che "hanno realizzato lanci di missili contro obiettivi in superficie", contro una nave bersaglio, "secondo il piano di addestramento". Secondo le autorità russe, "i dati e il monitoraggio tramite le immagini dei droni hanno confermato il successo dell'esercitazione di combattimento" e la nave bersaglio è stata distrutta. "Durante le esercitazioni congiunte – recita ancora il testo – navi e velivoli della flotta sono stati impiegati per isolare l'area chiusa temporaneamente alla navigazione". —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata