Ucraina-Russia, raid con droni su edifici a Mosca

Droni hanno attaccato diversi edifici a Mosca causando "lievi danni". Lo ha reso noto il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, precisando che nessuna persona è rimasta gravemente ferita. "Tutti i servizi di emergenza della città sono sulla scena degli incidenti", ha aggiunto il sindaco. Secondo l'agenzia di stampa Ria Novosti, diversi residenti di un edificio su via Profsoyuznaya, nel sud di Mosca, sono stati evacuati. Alcuni canali Telegram russi hanno riportato che da quattro a dieci droni sono stati colpiti. Quella trascorsa è stata una nuova notte di attacchi russi su Kiev. Il bilancio è di un morto e diversi feriti. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, su Telegram. "Nel distretto di Holosiivskyi, dove un incendio è scoppiato in un condominio a causa della caduta di detriti, i soccorritori hanno evacuato 20 persone. Una persona è morta, una donna anziana è stata ricoverata e due persone sono state curate sul posto", ha detto il sindaco. L'amministrazione militare di Kiev ha pubblicato una nota sul raid, spiegando che "nelle ultime 24 ore, il nemico ha già effettuato tre attacchi. Inoltre, il nemico cambia costantemente le armi per l'attacco, dopo aver combinato droni e missili, e poi missili balistici, l'aggressore ha utilizzato esclusivamente droni". Sono stati una ventina i velivoli senza pilota impiegati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

